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Полковник Захарченко сломал зуб, когда ел кашу в СИЗО «Лефортово» 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший полицейский Дмитрий Захарченко, обвиняемый в крупном хищении, сломал зуб, когда ел кашу в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"Он сломал зуб, когда ел кашу в "Лефортово". К этой ситуации заключенный отнесся с юмором", — сказала она.
По словам замглавы столичной ОНК, наблюдатели обратили внимание администрации изолятора на случившееся. Мы попросили руководство СИЗО, чтобы они следили за тем, чтобы каша, которой кормят заключенных, была просеяна. Тогда подобных ситуацией больше не будет", — сказал Меркачева.
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Происшествия , Дмитрий Захарченко , СИЗО "Лефортово" , ФСИН
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