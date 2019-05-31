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Братья, дедушки и бабушки погибших в Магнитогорске смогут получить выплаты 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Родственники второй очереди смогут получить единовременную выплату в 1 миллион рублей в случае отсутствия у погибших при взрыве газа в Магнитогорске родственников первой очереди, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в случае отсутствия у погибших родственников первой очереди единовременное пособие в размере 1 миллион рублей смогут получить их полнородные и неполнородные братья, сестры, бабушки и дедушки в равных долях.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек.
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Происшествия , Катастрофы , Магнитогорск
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