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Самому богатому депутату Сургута грозит уголовка за задержку зарплаты 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Мировой суд провел очередное заседание, в котором главный фигурант — самый богатый депутат Сургута (ХМАО) Евгений Барсов. Его подозревают в задержке зарплаты сотрудникам его бывшего предприятия «Сургутстройтрест». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.
Депутат проходит в уголовном деле как подсудимый. В нем также фигурируют 33 потерпевших. Им Барсов задолжал два миллиона рублей в то время, когда являлся владельцем предприятия.
Однако депутат вернул сотрудникам долг еще до возбуждения уголовного дела, рассказал агентству адвокат Барсова Константин Бикташев.
«Сейчас ни у кого из потерпевших нет претензий к моему клиенту. Мы рассчитываем, что суд выяснит все обстоятельства дела и примет справедливое решение», — заявил он.
Согласно опубликованной декларации, в 2018 году в собственности Барсова числились девять земельных участков, 29 квартир, 10 самолетов, автостоянка, пять нежилых помещений и газопровод. Такое состояние он нажил благодаря продаже акций предприятия и успешному бизнесу.
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Происшествия , Криминал , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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