Самому богатому депутату Сургута грозит уголовка за задержку зарплаты

Мировой суд провел очередное заседание, в котором главный фигурант — самый богатый депутат Сургута ХМАО ) Евгений Барсов. Его подозревают в задержке зарплаты сотрудникам его бывшего предприятия «Сургутстройтрест». Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Депутат проходит в уголовном деле как подсудимый. В нем также фигурируют 33 потерпевших. Им Барсов задолжал два миллиона рублей в то время, когда являлся владельцем предприятия.

Однако депутат вернул сотрудникам долг еще до возбуждения уголовного дела, рассказал агентству адвокат Барсова Константин Бикташев.

«Сейчас ни у кого из потерпевших нет претензий к моему клиенту. Мы рассчитываем, что суд выяснит все обстоятельства дела и примет справедливое решение», — заявил он.

Согласно опубликованной декларации, в 2018 году в собственности Барсова числились девять земельных участков, 29 квартир, 10 самолетов, автостоянка, пять нежилых помещений и газопровод. Такое состояние он нажил благодаря продаже акций предприятия и успешному бизнесу.