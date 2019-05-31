Руководство владикавказского университета рассказало подробности массовой драки в вузе

Как пояснили «Говорит Москва » в администрации университета, конфликт произошёл между студентами и неизвестными людьми, которые пришли на территорию вуза.

«Студенты убирали на улице после урагана. Подошли неизвестные (сейчас уже известные) люди и устроили эту драку со студентами. Мы добиваемся, чтобы их наказали. Один студент в больнице, причём довольно серьёзно раненный. Другого выписали из больницы, но он дома лежит раненый. Поножовщина там была. Использовали ножи, вилы — всё, что было под рукой. Ребята не виноваты. [Зачинщиков] не задержали, сейчас ректор лично занимается этим вопросом».

Собеседник радиостанции уточнил, что инцидент произошёл два дня назад. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди с вилами, мётлами и граблями нападают на другую компанию, и завязывается драка. Пользователи отмечают, что конфликт произошёл между студентами аграрного вуза. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального главка МВД, пострадал один человек.