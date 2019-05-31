Лифт с женщиной внутри упал с восьмого этажа в Воронеже

Жительница Воронежа находилась внутри лифта, упавшего с восьмого этажа в жилом доме.

Инцидент произошёл в недавно построенном доме. По словам местного жителя, женщина не пострадала, её спасло то, что лифт остановился на втором этаже. Он отметил, что проблемы с ним возникли уже давно, хотя дом совсем новый, передают «Вести Воронеж».

Пьяный сосед оторвал батарею, вода затекла в шахту лифта. Были значительные повреждения — залило платы. Но их менять по стоимости равносильно замене лифта, поэтому платы просто отремонтировали, — объяснил он плохую работу лифта.

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