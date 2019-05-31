В Смоленской области школьница утонула, спасая ребенка

СК начал проверку по факту смерти 14-летней девочки в Смоленской области , которая спасла тонувшего в реке мальчика, но сама не смогла выбраться из воды, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ

Трагический случай произошел около 16 часов среду, 29 мая, однако о нем следствие информирует только в пятницу. По предварительным данным, на берегу реки Угра гуляли малолетние мальчики.

"Во время игр один из детей оказался в воде и начал тонуть. Школьница, находясь недалеко от реки, услышав крики о помощи, бросилась в воду. Девочке удалось вытолкнуть ребенка ближе к берегу. Помог спасти мальчика подбежавший мужчина, который неподалеку ловил рыбу, но к сожалению девочку спасти не смог", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, в четверг, 30 мая, тело школьницы нашли и вытащили из воды.

СК проверяет обстоятельства происшествия.