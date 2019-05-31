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В Смоленской области школьница утонула, спасая ребенка 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
СК начал проверку по факту смерти 14-летней девочки в Смоленской области, которая спасла тонувшего в реке мальчика, но сама не смогла выбраться из воды, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Трагический случай произошел около 16 часов среду, 29 мая, однако о нем следствие информирует только в пятницу. По предварительным данным, на берегу реки Угра гуляли малолетние мальчики.
"Во время игр один из детей оказался в воде и начал тонуть. Школьница, находясь недалеко от реки, услышав крики о помощи, бросилась в воду. Девочке удалось вытолкнуть ребенка ближе к берегу. Помог спасти мальчика подбежавший мужчина, который неподалеку ловил рыбу, но к сожалению девочку спасти не смог", — говорится в сообщении.
Как информирует следствие, в четверг, 30 мая, тело школьницы нашли и вытащили из воды.
СК проверяет обстоятельства происшествия.
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