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ЧП в Свердловской области: вагоны с рудой сошли с рельс 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 52.mchs.gov.ru
В Свердловской области произошел сход шестнадцати вагонов с железной рудой. В результате этого повреждено почти 200 метров железнодорожного полотна.
В пятницу, 31 мая, в 13 часов 35 минут по местному времени на втором километре перегона Смычка — Западная на железнодорожном мосту с рельсов сошли внутрь колеи пути 16 грузовых вагонов, которые перевозили железную руду. По предварительным данным, повреждено около 190 метров железнодорожного полотна. О случившемся сообщается на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники следственного комитета, МВД. Опрашиваются свидетели произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий.
На сайте Свердловской железной дороги сообщается о том, что на месте происшествия работает восстановительный поезд.
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Происшествия , СКР , МВД , Свердловская Область
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