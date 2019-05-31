В Минприроды Алтайского края проходит обыск

"Тридцать первого мая на основании установленных комиссией Рослесхоза фактов нарушений лесного законодательства в лесах Алтайского края управление ФСБ … провело изъятие документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края и подведомственных ему учреждениях", — говорится в релизе.

В ходе совместной проверки Рослесхоза и ФСБ в регионе выявлено "значительное количество" нарушений лесного законодательства. Проверка продолжается, о ее результатах в Рослесхозе обещают сообщить дополнительно.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона, губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся.

"По результатам плановой проверки Рослесхозом РФ переданных полномочий в области лестных отношений в Алтайском крае в 2017-2018 годах выявлены возможные нарушения в области заготовки древесины", — отметил в ведомстве.