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В Минприроды Алтайского края проходит обыск 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ и Россельхоза проводят выемку документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края из-за нарушений в сфере лесного законодательства, сообщается в пятницу на сайте Рослесхоза.
"Тридцать первого мая на основании установленных комиссией Рослесхоза фактов нарушений лесного законодательства в лесах Алтайского края управление ФСБ … провело изъятие документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края и подведомственных ему учреждениях", — говорится в релизе.
В ходе совместной проверки Рослесхоза и ФСБ в регионе выявлено "значительное количество" нарушений лесного законодательства. Проверка продолжается, о ее результатах в Рослесхозе обещают сообщить дополнительно.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона, губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся.
"По результатам плановой проверки Рослесхозом РФ переданных полномочий в области лестных отношений в Алтайском крае в 2017-2018 годах выявлены возможные нарушения в области заготовки древесины", — отметил в ведомстве.
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Происшествия , Виктор Томенко , ФСБ , Рослесхоз , Минприроды , РИА Новости , Алтайский Край
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