Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева

По данным издания, за несколько месяцев до гибели Минеева некие злоумышленники пытались обманом изменить бенефициаров фирмы Crazy Dragon, принадлежащей предпринимателю. Таким образом преступники собирались взять под контроль большинство компаний, составлявших бизнес-империю погибшего. По словам проходящего по делу Тимура Исаева, операцию по захвату коммерческих структур организовал Герман Горбуноцов.

«Если бы он (Горбунцов) не знал, что через месяц и неделю Минеева убьют, зачем он начал подготовку к ликвидации его активов?» — задался вопросом молдавский политик Ренато Усатый, который уверяет, что имеет «террабайты информации о преступной деятельности беглого банкира».

Герман Горбунцов стал известен широкой общественности в 2008 году после того, как из его банка СТБ был похищен $1 млрд Следователи предположили, что финансы с использованием поддельных векселей были выведены через Молдавию. Три года спустя в отношении банкира завели уголовное дело, а сам он, не дожидаясь результатов расследования, скрылся в Лондоне, «лишившись всех российских активов».

Упоминался беглый финансист и в деле об убийстве банкира Александра Антонова . Горбунцов в 2012 году заявлял, что якобы был свидетелем переговоров своих партнёров о подготовке покушения. Все «стрелки», судя по его словам, сходились на директоре хоккейного клуба «Спартак» Петре Чувилине и гендиректоре Инкредбанка Сергее Менделееве , которые намеревались выбить из Антонова долг, но «перестарались».

В 2015 году Горбунцов снова «вышел в свет», на этот раз в качестве свидетеля по делу об убийстве политика Бориса Немцова . СМИ сообщают, что банкир публично заявлял о том, что знает заказчика преступления.

В 2016 году фамилия Горбунцова «появляется» в деле скандально известного полковника Дмитрия Захарченко , у которого в ходе обыска было обнаружено около 9 млрд рублей наличными. Тогда в СМИ появилась информация о том, что банкир регулярно платил задержанному правоохранителю 150 тысяч долларов в месяц «за крышу по линии МВД ». Следователи намеревались послать английским коллегам запрос с просьбой допросить Горбунцова по этому поводу, однако о результатах инициативы до сих пор ничего не известно.

По мнению автора статьи, Герман Горбунцов при помощи громких заявлений ведёт игры с конкурентами, следователями и спецслужбами.

«Каждый раз у Горбунцова, видимо, получается создать впечатление, что он является крайне ценным свидетелем, который много знает и может быть крайне полезен», — отмечается в публикации.

При этом банкиру успешно удаётся его игра. По словам Ренато Усатого, когда он собирался предоставить правоохранителям компромат на Горбунцова, который собирался в течение последних десяти лет, ему намекнули, чтобы он оставил банкира в покое.

«Ко мне нагрянули с обыском полсотни сотрудников ФСБ. Изъяли все компьютеры, все документы, деньги… Около восьми вечера отвезли в общественную приемную ФСБ, где провели «профилактическую беседу», — вспоминает молдавский политик.

Политолог Зураб Тодуа уверяет, что в случае с Горбунцовым речь идёт об «опытном и изворотливом жулике», которым живо интересуются не только отечественные спецслужбы, но и зарубежные.