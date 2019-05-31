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Семьям пострадавших в ЧП на батуте детей выплатят по 400 тысяч рублей 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минсоцзащиты Бурятии выплатит из резервного фонда правительства региона компенсации в размере 400 тысяч рублей семьям, чьи дети получили травмы при опрокидывании батута в Улан-Удэ. Соответствующее распоряжение дал глава республики Алексей Цыденов. Деньги уже перечислили в банки. Их получат пять семей, сообщает ГТРК "Бурятия".
"Минсоцзащиты Республики Бурятия необходимо произвести выплату компенсаций в размере по 400 тысяч рублей гражданам, пострадавшим в результате ЧП 30 мая в городе Улан-Удэ, или их законным представителям", — говорится в распоряжении.
Напомним, инцидент произошел в Улан-Удэ накануне. В результате порывов ветра игровой батут у Дома торговли опрокинулся. В связи с чем пострадали пятеро детей. Четверо из них все еще остаются в реанимационном отделении детской клинической больницы. Все они сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще одного ребенка доставили в травматологическое отделение с ушибами.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Цыденов , Минтруд , ГТРК "Бурятия" , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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