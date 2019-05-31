Мужчина застрелил себя и двух заложников в Цюрихе

В результате захвата заложников неизвестным мужчиной в Швейцарии погибли трое человек.

Как сообщает StarTribune со ссылкой на местную полицию, в одну из квартир Цюриха ворвался вооружённый молодой человек, который захватил двух женщин в возрасте 34 и 38 лет и позднее убил обеих.

На место происшествия прибыли силовики и экстренные службы швейцарского города. Переговоры со злоумышленником и просьбы отпустить женщин положительного результата не дали. При штурме мужчина начал отстреливаться.

Когда полиция ворвалась внутрь квартиры, там были найдены тела троих погибших, в том числе 60-летнего убийцы. Подробности происшествия устанавливаются.

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