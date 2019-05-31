Суд приговорил поджегшего православный храм в Москве почти к трем годам колонии

Тушинский суд Москвы назначил два года и 11 месяцев колонии Евгению Сенчину, признав его виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Южное Тушино в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

"Приговором Тушинского суда Москвы Сенчин признан виновным, ему назначено 2 года и 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказала представитель суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Московском городском суде

В результате пожара 6 ноября 2018 года в храме по адресу: Лодочная улица, дом 31, строение 1, сгорела деревянная стена и одно из внутренних помещений на площади 40 кв. м. Как выяснилось позднее, злоумышленник принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Восстановлению храм не подлежит.

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, 35-летний москвич признался, что совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка. Как следует из показаний подозреваемого, на допросе он заявил, что "действовал по указанию голоса, приказавшего сжечь храм".

Ущерб от поджога храма составил 1 млн рублей. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Сенчин был ранее судим по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических веществ). Тушинский суд Москвы в 2009 году признал его виновным и назначил наказание в виде одного года условно.