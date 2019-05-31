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В Еревана полиция оцепила офис фонда Сороса, охраняя его от протестующих 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Армении выставила оцепление перед офисом Фонда открытого общества (фонд Сороса) в центре Еревана, охраняя его от протестующих членов общественно-политического движения "Вето", передает корреспондент РИА Новости.
Члены организации ставят своей целью запрет деятельности в стране фонда и аффилированных с ним организаций.
Глава организации Нарек Малян в ходе акции заявил, что из фонда правительство Армении якобы получает "указания, отсюда осуществляются самые грязные и низкие медиаатаки, очерняется правоохранительная система". Малян утверждает, что фонд якобы провоцирует в Армении!гражданскую войну и кровопролитие".
Комментариями представителей фонда РИА Новости пока не располагает.
Организация требует запретить деятельность фонда и всех связанных с ней организаций, провести люстрацию финансируемых фондом Сороса граждан Армении и принять закон об агентах иностранного влияния.
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Происшествия , РИА Новости , Армения , Ереван
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