В Еревана полиция оцепила офис фонда Сороса, охраняя его от протестующих

Полиция Армении выставила оцепление перед офисом Фонда открытого общества (фонд Сороса) в центре Еревана , охраняя его от протестующих членов общественно-политического движения "Вето", передает корреспондент РИА Новости.

Члены организации ставят своей целью запрет деятельности в стране фонда и аффилированных с ним организаций.

Глава организации Нарек Малян в ходе акции заявил, что из фонда правительство Армении якобы получает "указания, отсюда осуществляются самые грязные и низкие медиаатаки, очерняется правоохранительная система". Малян утверждает, что фонд якобы провоцирует в Армении!гражданскую войну и кровопролитие".

Комментариями представителей фонда РИА Новости пока не располагает.

Организация требует запретить деятельность фонда и всех связанных с ней организаций, провести люстрацию финансируемых фондом Сороса граждан Армении и принять закон об агентах иностранного влияния.