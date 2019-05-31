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Новый подозреваемый появился в деле Серебренникова 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемый — предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников. Его подозревают в том, что он обналичивал деньги для театра, передает Forbes со ссылкой на собственные источники.
Следствие выделило новое производство по Синельникову из основного дела. Синельнико не отрицает, что его статус свидетеля сменился на подозреваемого, но не комментирует решение следствия.
Как предполагают инсайдеры, Синельников подозревается в незаконной банковской деятельности (часть 1 статьи 172 Уголовного кодекса, до 4 лет лишения свободы): он заключал фиктивные договоры с "Седьмой студией" и обналичивал деньги, выделяемые на проект "Платформа" за небольшой процент (в среднем 9%). Об этом сам Синельников якобы рассказывал на допросах в Мещанском суде Москвы. "Разговор был один на один в его кабинете. Мне предложили заключать фиктивные договоры и обналичивать деньги", — сообщал он в суде.
Фигурантами дела "Седьмой студии" являются худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Forbes , Санкт-Петербург
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