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Россиянин подвез американку до метро и попытался ее изнасиловать 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве россиянин попытался изнасиловать американку на парковке возле метро, его задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 30 мая. 27-летняя гражданка США находилась около станции метро «Борисово», когда к ней подошел мужчина, предложивший довезти ее до дома. Американка согласилась и села в автомобиль к неизвестному. Мужчина довез ее до станции метро «Алма-Атинская» и попытался изнасиловать на парковке.
Уточняется, что пострадавшая работает учительницей в школе с углубленным изучением английского языка. Директор школы сообщил об инциденте в полицию. Подозреваемого в попытке изнасилования задержали, проводится проверка.
В марте сообщалось о гражданине Узбекистана, который изнасиловал беременную россиянку в Волгограде. Женщина шла на остановку общественного транспорта, когда на нее напал неизвестный. Угрожая убийством, он затащил жертву в заброшенное здание бывшей воинской части и изнасиловал. После этого он украл у пострадавшей 800 рублей. Женщине удалось ударить насильника кирпичом и сбежать. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , Москва , США
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