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Победитель популярного реалити-шоу погиб в день рождения 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: dikaiologitika.gr
Победитель первого сезона популярного реалити-шоу «Сила любви» (Power of love) Панос Зарлас (Panos Zarlas) погиб в результате ДТП в Греции, сообщает телеканал Skai.
Зарлас разбился на мотоцикле в ночь на 31 мая. Он был без шлема и скончался практически сразу после столкновения. По данным CNN Greece, мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в металлическое ограждение на проспекте Сингру в Афинах.
ДТП произошло в день рождения 28-летнего Зарласа. Друзья, не знавшие о его гибели, продолжали писать поздравления в соцсетях. В настоящее время полиция продолжает расследование ДТП.
Реалити-шоу Power of love одно из самых популярных в Греции, передача продолжает выходить на телеканале Skai. Зарлас был победителем первого сезона проекта.
Ранее участник британского реалити-шоу The Biggest Loser Дэниэл Райт скончался в возрасте 30 лет. Причиной его смерти стала лейкемия. Райт участвовал в седьмом и восьмом сезонах шоу про похудение The Biggest Loser на канале NBC.
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Происшествия , телеканал NBC , Греция
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