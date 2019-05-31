В России с начала года более 100 детей выпали из окон, заявила Кузнецова

С начала года в России из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова

На пресс-конференции накануне Международного дня защиты детей Кузнецова озвучила данные, собранные региональными омбудсменами.

"Порой секунда недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы. Когда видишь это своими глазами, становится страшно. Только с начала этого года зафиксировано более 100 падений, в 55% из них из окон выпадали дети до четырех лет, 15 случаев закончились смертельным исходом", — сказала она.

Ранее Кузнецова рассказала, что за прошлый год из окон квартир выпали 905 детей, 60% из них — младше четырех лет. Погибли 123 ребенка, стали инвалидами 33.