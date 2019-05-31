Полицейские Московской области задержали четырех мужчин, подозреваемых в серии грабежей в магазинах. Злоумышленники охотились только за кофе и шоколадом. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по МО Татьяна Петрова. Ее процитировало ИА Nation News.
Впервые банда вынесла сладкое из гипермаркета в Наро-Фоминске. Тогда их добыча состояла из 57 банок дорогого кофе. Через несколько часов эти же злоумышленники украли из другого магазина 60 плиток шоколада.
Правоохранители вскоре установили личности правонарушителей и задержали их в Санкт-Петербурге.