Подмосковные полицейские задержали похитителей шоколадок

Впервые банда вынесла сладкое из гипермаркета в Наро-Фоминске. Тогда их добыча состояла из 57 банок дорогого кофе. Через несколько часов эти же злоумышленники украли из другого магазина 60 плиток шоколада.

Правоохранители вскоре установили личности правонарушителей и задержали их в Санкт-Петербурге.