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Подмосковные полицейские задержали похитителей шоколадок 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские Московской области задержали четырех мужчин, подозреваемых в серии грабежей в магазинах. Злоумышленники охотились только за кофе и шоколадом. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по МО Татьяна Петрова. Ее процитировало ИА Nation News.
Впервые банда вынесла сладкое из гипермаркета в Наро-Фоминске. Тогда их добыча состояла из 57 банок дорогого кофе. Через несколько часов эти же злоумышленники украли из другого магазина 60 плиток шоколада.
Правоохранители вскоре установили личности правонарушителей и задержали их в Санкт-Петербурге.
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Происшествия , Криминал , Татьяна Петрова , МВД , Московская область
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