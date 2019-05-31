Пенсионерка в Югре заплатила 5,8 млн руб. неизвестным, обещавшим компенсацию за БАДы

Жительница Сургута отдала неизвестным, представившимся сотрудниками контрольно-ревизионной комиссии, 5,8 млн рублей за обещание компенсации за некачественные БАДы, возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, 71-летней жительнице города позвонил неизвестный мужчина, который представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии и сообщил, что фирма, в которой она делала ранее заказ БАДов, ликвидирована за некачественно поставляемый товар, а всем покупателям положена компенсация. Женщине якобы полагается 146 тыс. рублей, от них нельзя отказаться, но надо внести 31 тыс. рублей комиссии. Звонивший заверял пострадавшую, что уплаченные деньги потом будут ей возвращены.

"Будучи уверенной в достоверности информации, заявительница совершила первый денежный перевод. После чего пенсионерке позвонил еще один "сотрудник контрольно-ревизионной комиссии" и сообщил, что необходимо оплатить налог в 90 тыс. рублей, а так как потерпевшая имеет удостоверение ветерана труда и ей полагается 50-процентная скидка Также ей под разными предлогами неоднократно звонили мошенники и требовали очередного перевода денежных средств. В течение месяца она совершила порядка 35 переводов на общую сумму более 5,8 млн рублей", — говорится в сообщении.

Поскольку пострадавшая не имела данной суммы денег, она обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов, уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").