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Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами. Возраст костей составляет не менее 10 тысяч лет. МВД опубликовало оперативное видео с контрабандой.
На записи видны упакованные в полиэтилен кости. Задержанный — водитель грузового транспорта — рассказал, что их перевозку заказала компания из Минска.
Груз был задержан на автодороге Москва-Минск сотрудниками подразделения ГИБДД по Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Бивни мамонта добыли в Якутии. Разрешительные документы на вывоз культурных ценностей у водителя грузовика отсутствовали.
Палеонтологическая судебная экспертиза установила, что два бивня и три фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о контрабанде.
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Происшествия , Видео , Ирина Волк , ФСБ , ГИБДД , МВД
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