Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео

На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами. Возраст костей составляет не менее 10 тысяч лет. МВД опубликовало оперативное видео с контрабандой.

На записи видны упакованные в полиэтилен кости. Задержанный — водитель грузового транспорта — рассказал, что их перевозку заказала компания из Минска.

Груз был задержан на автодороге Москва-Минск сотрудниками подразделения ГИБДД по Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Бивни мамонта добыли в Якутии. Разрешительные документы на вывоз культурных ценностей у водителя грузовика отсутствовали.

Палеонтологическая судебная экспертиза установила, что два бивня и три фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей.