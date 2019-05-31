В Таиланде мужчину убило током во время зарядки телефона

Житель тайской провинции Накхонратчасима умер, заряжая свой мобильный телефон в постели, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, 22-летний таец был один дома. В ожидании прихода родственника он подключил разрядившийся мобильный телефон к зарядному устройству и прилег на кровать, после чего получил смертельный удар током.

Лежащего в постели мужчину обнаружил его родственник. Он сжимал в ладонях телефон, который все еще был подключен к розетке.

Как установили врачи, таец скончался за пять часов до визита родственника.

Ранее стало известно, что в Великом Новгороде восьмилетняя девочка погибла от удара током, когда разговаривала по мобильному телефону. Устройство в момент использования также заряжалось от сети.