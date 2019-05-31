Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде мужчину убило током во время зарядки телефона 

РИА Новости 28 минут назад
Житель тайской провинции Накхонратчасима умер, заряжая свой мобильный телефон в постели, сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, 22-летний таец был один дома. В ожидании прихода родственника он подключил разрядившийся мобильный телефон к зарядному устройству и прилег на кровать, после чего получил смертельный удар током.
Лежащего в постели мужчину обнаружил его родственник. Он сжимал в ладонях телефон, который все еще был подключен к розетке.
Как установили врачи, таец скончался за пять часов до визита родственника.
Ранее стало известно, что в Великом Новгороде восьмилетняя девочка погибла от удара током, когда разговаривала по мобильному телефону. Устройство в момент использования также заряжалось от сети.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Происшествия , Видео , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отмена роуминга и ОСАГО: как изменится жизнь россиян
Названа дата «прямой линии» Путина72
Реакция РФ на неоднозначные события в Косове37
Будут сбивать самолеты: США испугались С-400291
«Мы ведем войну с Россией»: что Зеленский хочет от США6
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение