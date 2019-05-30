Крушение на Дунае: найден украинский след

Украинский капитан швейцарского пассажирского теплохода Viking Sigyn может быть виновен в столкновении с прогулочным катером Hableany на Дунае в Будапеште близ здания парламента Венгрии , сообщили в местной полиции. Трагедия произошла 29 мая вечером. На борту Hableany находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, судно после столкновения опрокинулось. По последним данным, семеро человек погибли, 21 числится в списке пропавших без вести.

В столкновении большого швейцарского пассажирского теплохода Viking Sigyn с прогулочным катером Hableany на Дунае в Будапеште близ здания парламента Венгрии может быть вина украинского капитана, сообщили в местной полиции.

Венгерская полиция уже допросила капитана Viking Sigyn, гражданина Украины , приводит ТАСС слова полковника полиции Адриана Пала. Трагедия произошла 29 мая вечером. На борту Hableany находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, судно после столкновения опрокинулось.

Как сообщили в посольстве РФ в Будапеште, граждане России не пострадали в инциденте. По последним данным, семеро погибли, 21 числится в списке пропавших без вести, передает ФАН.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном , чтобы обсудить ход поисково-спасательных работ после аварии. Согласно сообщению администрации южнокорейского президента, разговор длился 15 минут, передает РИА «Новости».

«Я благодарю вас за предпринятые действия. Это трагический инцидент. Мы благодарим правительство Венгрии за активные спасательные работы», — сказал корейский лидер.

В свою очередь, Орбан заявил, что к месту крушения будут направлены 200 водолазов и медиков для проведения поисково-спасательных операций. Он также добавил, что «правительство Венгрии полностью готово к взаимодействию с южнокорейской делегацией».

Также из Южной Кореи в Венгрию была направлена команда водолазов-глубоководников, кроме того — на месте трагедии будет присутствовать глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

В феврале нынешнего года у берегов Флориды столкнулись американский ракетный крейсер класса «Тикондерога» и военный сухогруз. Морской инцидент произошел у Юго-Восточного побережья США, два военных корабля столкнулись кормами. Как сообщает ВМС США на своем официальном сайте, в результате столкновения никто из членов экипажей не пострадал.

«Ракетный кресейер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary смогли продолжить выполнение поставленных задач после инцидента. Урон будет оценен после возвращения кораблей в порт приписки Норфолк», — говорится в комментарии.

Столкновение произошло в ходе морского пополнения припасов одним из кораблей.

Оба судна входят в ударную группу авианосца « Авраам Линкольн ». Командование ВМС США проводит служебную проверку по факту ЧП, передает НСН.

Месяцем ранее при крушении торгового судна возле берегов Самсуна погибли четверо украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в своем твиттере.

По его данным, из 13 членов экипажа 11 — граждане Украины. Сибига указал, что судно затонуло из-за погодных условий. Береговая охрана «оперативно приняла надлежащие меры», но четырех украинцев спасти не удалось.

Вскоре министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий сообщило о том, что потерпевшее крушение у берегов Турции судно занималось незаконными перевозками угля Донбасса в другие страны.

По словам представителей министерства, корабль перевозил уголь из порта Азов в турецкий порт Самсун. В министерстве также отметили, что аварии судов при подобных погодных условиях являются предсказуемыми.

В сентябре прошлого года при крушении парома на озере Виктория в Танзании погибли 209 человек. Найденного мужчину зовут Альфонсо Чарахани, он работает инженером.

Ему удалось выжить благодаря полости с воздухом, которая образовалась под перевернувшимся судном.

В июле 2018 года капитанам двух туристических кораблей, которые затонули неподалеку от таиландского острова Пхукет, предъявили обвинения.

Капитану туристического двухпалубного корабля «Феникс» Сомчину Бонтхаму предъявлено обвинение в неосторожном управлении судном, повлекшем смерть двух и более человек, а также в причинении вреда физическому и психическому здоровью по неосторожности. В результате аварии погибли более 60 человек — пассажиром «Феникса».

Метха Лимсакулу, капитану туристической яхты «Серенат», предъявлено только обвинение в причинении вреда здоровью по неосторожности, так как все находившиеся на борту туристы были спасены.

За месяц до этого у берегов Туниса разбилась лодка с нелегальными мигрантами, в результате инцидента погибли 58 человек. Среди погибших — 31 гражданин Туниса и 22 гражданина других государств. При этом экстренным службам удалось спасти около 68 человек.