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Гибель людей на Дунае: задержан украинец 

Рамблер 10 минут назад
Одессит по имени Юрий задержан по подозрению в причастности к гибели людей на Дунае. Об этом со ссылкой на полицию Будапешта сообщает ТАСС.
Два дня назад на Дунае неподалеку от резиденции парламента Венгрии в Будапеште столкнулись катер и судно, катер опрокинулся, 35 человек (два члена экипажа и 33 туриста-южнокорейца) упали в воду, семь человек были спасены, столько же погибли, 21 пропал без вести.
Капитаном судна был 64-летний украинец по имени Юрий. Вчера он был допрошен полицией Будапешта. Сегодня одессит был задержан по подозрению в халатности.
Ранее в посольстве России в Будапеште сообщали, что граждане РФ не пострадали в инциденте на Дунае, а Associated Press со ссылкой на южнокорейских дипломатов — о том, что на погибших и пропавших туристах не было спасательных жилетов.
Также сообщалось, что сильное течение на месте ЧП осложняет проведение поисковой операции. По этой причине Венгрия запросила помощь у Австрии. Та направила в Будапешт 10 водолазов спецподразделения полиции «Кобра».
Накануне представитель венгерской медицинской службы заявил Reuters, что шансы найти пропавших живыми минимальны, а о том, что надежды на это на самом деле нет, он не говорит лишь потому, что не может делать это как представитель медслужбы.
Комментарии24
Происшествия , Видео , Катастрофы , Статьи , Мигранты , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Reuters , Будапешт , Венгрия
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