Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка — братьев Дмитрия Алексея Ананьевым — и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.

В частности, суд наложил арест на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акцией в компании ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ", самолет Bombardier Challenger 650 и денежные средства на банковских счетах. Также суд запретил совершать любые регистрационные действия с недвижимостью в РФ и четырьмя автомобилями. В отношении Алексея Ананьева суд также наложил арест на самолет Bombardier Challenger 650, банковские счета и доли в компаниях, а именно 100% в ООО "ТС-ХОЛДИНГ", 33% в ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ", 4% в ООО "ПРЭКТИС КЭПИТАЛ" и 1/39 в ООО "Новое время".

Исаак Бродский, Александр Дейнека, Всего в перечне имущества, арест на которое наложен судом, попали более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства). К собранию объектов искусства, находящихся в управлении ИРРИ и принадлежащих Алексею Ананьеву, относятся произведения таких авторов как Георгий Нисский Александр Герасимов , стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, уточнили в пресс-службе Промсвязьбанка.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что арест также был наложен и на имущество родственников ответчиков по делу.

"По информации банка, ответчики в преддверии и в период санации Промсвязьбанка совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц. Заявление об аресте активов ответчиков и их родственников направлено на сохранение текущего status quo недопущение дальнейших противоправных действий по выводу активов и последующее исполнение судебного акта", — говорится в сообщении.

Суть дела

Иск о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк — членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц, подписывавших убыточные сделки, был направлен Промсвязьбанком 21 декабря 2018 года. Поэтому заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу.

Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 15 ответчикам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Журпанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову , главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим.