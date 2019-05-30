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Потасовка в «Зарядье»: Полиция задержала 15 человек 

Рамблер 9 минут назад
Фото: Baza/Telegram
В парке «Зарядье» полицейские задержали не менее 15 человек, устроивших потасовку. Видеозапись задержания опубликована на сайте телеканала «Дождь».
На записи видно два автозака с включенными мигалками и полицейских, сажающих задержанных в машины.
Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах называет причиной задержания молодых людей словесную перепалку.
Телеграм-канал Baza опубликовал фото, на котором видно, как 15 молодых людей стоят лицом к стене.
О причинах конфликта не сообщается.
Происшествия , Криминал , МВД , ТК "Звезда"
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