Потасовка в «Зарядье»: Полиция задержала 15 человек

В парке «Зарядье» полицейские задержали не менее 15 человек, устроивших потасовку. Видеозапись задержания опубликована на сайте телеканала «Дождь».

На записи видно два автозака с включенными мигалками и полицейских, сажающих задержанных в машины.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах называет причиной задержания молодых людей словесную перепалку.

Телеграм-канал Baza опубликовал фото, на котором видно, как 15 молодых людей стоят лицом к стене.

О причинах конфликта не сообщается.