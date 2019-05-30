В транспортную компанию ПЭК пришли с обысками

Следственные действия проходят сразу в нескольких офисах компании «ПЭК», включая центральные в Москве . Поводом для визита правоохранительных органов к одному из крупнейших транспортных операторов стало возбуждение уголовного дела о неуплате компанией налогов. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах в четверг, 30 мая.

По его словам, оперативные сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД изымают серверы в помещениях компании.

«В некоторых офисах сотрудники компании оказали противодействие оперативникам, пытаясь уничтожить содержимое жестких дисков. Сейчас работа компании остановлена», — сказал он.

Дело против грузоперевозчика, как оказалось, было возбуждено Следственным комитетом месяц назад по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»).

Напомним, что рынок логистики сейчас находится на особом контроле правоохранительных органов. Только в мае суд отправил под домашний арест руководителя другой транспортной компании (ТК) — РАТЭК — Сергея Цыплакова — за долги перед сотрудниками по зарплате, сообщал «Коммерсантъ». Ранее в ТК ввели процедуру банкротства, а налоговая инспекция заявила в арбитражный суд ходатайства о включении в реестр кредиторской задолженности на общую сумму более 140 миллионов рублей, которые компания задолжала в бюджеты всех уровней.

А в конце апреля под подозрения в применении «серых» схем, позволяющих снижать размер налоговых отчислений, попал логистический оператор Татарстана — компания О2. Там также прошли обыски и выемка финансовых документов. Связанная с О2 транспортная компания «Олимп» ранее уже выплатила 58 миллионов рублей налоговых претензий.