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Водитель затонувшего в Финском заливе катера был пьян 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель катера, который затонул в конце апреля в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, в результате чего погибли два человека, управлял судном в нетрезвом состоянии, сообщил журналистам в пятницу руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Сазин на форуме "Безопасность на транспорте", который проходит в Петербурге.
Вечером 27 апреля в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге у Канонерского острова маломерный катер, на борту которого находились девять человек, потерял ход и начал тонуть. Прибывшие спасатели подняли из воды восемь человек. Одна из женщин, которую достали из воды, позже умерла в больнице. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.
"Водитель был в [спасательном] жилете, в нетрезвом виде", — сказал Сазин.
Ранее в СК также сообщали, что пассажирам судна не хватило спасательных жилетов.
"На судне оказалось всего восемь жилетов, человек там было девять. Одному, кому не хватило жилета, сразу утонул, другая девушка скончалась в реанимации", — отметил Сазин.
Ранее в городском управлении МЧС сообщали ТАСС, что спасатели обнаружили затонувший катер и подняли его на поверхность. Информация об обнаружении тела утонувшего не поступала.
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Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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