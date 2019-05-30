Фигуранту дела Baring Vostok отказывают в свидании с семьёй

Директор фонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин подал в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы жалобу о том, что следователь ни разу не разрешил ему свидание с семьёй за три месяца ареста.

Почему человек, чья вина ещё не доказана, не может увидеть близких? Тем более, что у Зюзина четверо детей. Конечно, он переживает из-за этого и очень подавлен, — передаёт слова ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова «Интерфакс».

Он также отметил, что многие арестованные находятся в подобном положении.

Уголовное дело против Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok, в числе которых Иван Зюзин, было возбуждено в феврале. Следствие считает, что они участвовали в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб.