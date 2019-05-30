Фигуранту дела Baring Vostok отказывают в свидании с семьёй 

Директор фонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин подал в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы жалобу о том, что следователь ни разу не разрешил ему свидание с семьёй за три месяца ареста.
Почему человек, чья вина ещё не доказана, не может увидеть близких? Тем более, что у Зюзина четверо детей. Конечно, он переживает из-за этого и очень подавлен, — передаёт слова ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова «Интерфакс».
Он также отметил, что многие арестованные находятся в подобном положении.
Уголовное дело против Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok, в числе которых Иван Зюзин, было возбуждено в феврале. Следствие считает, что они участвовали в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб.
Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля.