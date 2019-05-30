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Аэропорт Салехарда эвакуировали из-за короткого замыкания в служебном помещении 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Фото: Мир 24
Короткое замыкание электропроводки произошло в служебном помещении аэропорта Салехарда. Все пассажиры были выведены на улицу, говорится в четверг в сообщении, распространенном департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта города Салехард произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания. Было произведено звуковое оповещение. В целях безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу", — говорится в сообщении.
Пассажиры смогли вернуться в здание аэропорта вскоре после эвакуации, добавили в департаменте.
"Специалисты оперативно определили место, где произошло замыкание, сейчас выясняют причины произошедшего. Данная ситуация никак не повлияла на работу аэропорта, все системы работают в штатном режиме", — уточнили в ведомстве.
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Происшествия , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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