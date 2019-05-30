Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию

Суд города Генуя в четверг приговорил замглавы министерства инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси к трем годам и пяти месяцам заключения в рамках процесса о "безумных тратах" высокопоставленных чиновников области Лигурия, сообщает телеканал Rainews24.

Рикси, представляющий правящую партию "Лига", вместе с 21 нынешними и бывшими членами областного совета северного региона обвинялся в растрате государственных средств в период 2010-2012 годов. Среди выявленных трат — ужины, путешествия, цветы, игра в лотерею и даже походы в луна-парк. Зачастую предоставленные по ним документы были датированы праздничными периодами, такими как Рождество, Пасха и Новый год. Общий объем растраченных средств доходит до нескольких сотен тысяч евро.

Накануне приговора ситуация вокруг Рикси стала очередным поводом для разногласий между членами правительственной коалиции, которую "Лига" составляет с "Движением 5 звезд". "Движение" требовало немедленной отставки Рикси, в то время как лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини заявлял, что не считает ее обязательной.

Несмотря на это, после заседания суда Рикси сам подал прошение об уходе с должности, чтобы "не создавать проблемы правительству". В заявлении Рикси подчеркнул, что не совершал никаких преступлений и надеется на отмену приговора. Сальвини принял отставку Рикси без промедлений, объяснив ее необходимостью "защитить его и правительство от бессмысленных атак и полемики".