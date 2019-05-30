В Испании осудили фигурантов дела «русской мафии»

Национальная судебная палата Испании вынесла приговоры 14 представителям так называемой русской мафии, которых обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, суд приговорил фигурантов дела к лишению свободы на срок от трех до шести месяцев. Однако никто из них не будет отправлен в тюрьму, поскольку обвиняемые отбыли этот срок в СИЗО во время следствия. В судебной палате заявили, что судьи вынесли «мягкие приговоры» из-за того, что процесс «слишком затянулся». Прокуратура требовала для подсудимых от 6 до 8 лет тюрьмы.

В октябре 2018 года испанский суд оправдал 17 человек по делу «русской мафии». Тогда следствие не нашло достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые были связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ.

Дело «русской мафии» началось в июне 2005 года, когда в Испании задержали 28 выходцев из бывшего СССР и их испанских подельников. Их обвинили в отмывании капиталов в составе преступной организации. По версии следствия, арестованные создали в стране сеть финансовых и строительных компаний, ресторанов и баров с целью отмывания денег, полученных на территории бывшего СССР от игорного бизнеса, вымогательства и похищения людей. Полиция возбудила уголовное дело и наложила арест на банковские счета задержанных, недвижимость и автомобили. В операции под кодовым названием «Оса» участвовали немецкие, французские, британские, израильские и российские силовики.

За несколько часов до начала операции главному обвиняемому — Тариэлу Ониани — удалось скрыться от полиции. В 2009 году его арестовали в России и приговорили к 10 годам тюрьмы за похищение человека. В апреле 2019 года Ониани вышел на свободу, но вскоре вновь был арестован — в связи с рассмотрением вопроса о его экстрадиции по запросу Испании.