Четверо детей попали в реанимацию из-за перевернувшегося батута в Улан-Удэ

Улан-Удэ сильный ветер перевернул и протащил надувной батут, в котором находились дети. Четверо из них в возрасте от двух до семи лет получили травмы и были госпитализированы. Один ребенок находится без сознания в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.

Батут находился на площади перед одним из местных торговых центров. При осмотре конструкции следователи установили, что веревки, которыми она крепилась к трем опорам из автомобильных крышек и бетона, были оборваны. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личности организаторов атракциона, проводятся следственные действия.

По факту случившегося возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»).