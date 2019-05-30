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Четверо детей попали в реанимацию из-за перевернувшегося батута в Улан-Удэ 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Новые Известия
В Улан-Удэ сильный ветер перевернул и протащил надувной батут, в котором находились дети. Четверо из них в возрасте от двух до семи лет получили травмы и были госпитализированы. Один ребенок находится без сознания в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.
Батут находился на площади перед одним из местных торговых центров. При осмотре конструкции следователи установили, что веревки, которыми она крепилась к трем опорам из автомобильных крышек и бетона, были оборваны. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личности организаторов атракциона, проводятся следственные действия.
По факту случившегося возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»).
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