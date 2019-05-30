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Поджегший себя у Белого дома мужчина умер в США 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, который в среду поджег себя в парке около Белого дома в США, умер.
Об этом в четверг сообщил департамент парковой полиции в Twitter, передает ТАСС.
«Мужчина по имени Арнав Гупта умер из-за полученных ранений вечером (в день инцидента)», — говорится в сообщении.
В среду Секретная служба США сообщила, что около 12:20 по местному времени (19:20 мск) неизвестный поджег себя в Южном президентском парке, который расположен к югу от ограды Белого дома.
Напомним, в декабре мужчина залез на главную рождественскую ель США, которая стоит в парке неподалеку от Белого дома.
После в Вашингтоне задержали мужчину за попытку нападения на охрану Белого дома.
Затем сообщалось о задержании сотрудниками ФБР мужчины, который готовил нападения на некоторые федеральные объекты США, в том числе на Белый дом.
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Происшествия , ФБР , ИТАР-ТАСС , США
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