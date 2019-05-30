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Названы возможные причины крушения вертолета на Украине 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Командир воинской части, входивший в состав экипажа вертолета, был опытным офицером и долгое время находился на службе в ВСУ.
Плохое топливо, техническая неисправность и некачественная подготовка к полету могли стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины. Об этом рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, сообщает украинское издание «Сегодня».
По его словам, все названные версии отрабатываются, каждой из них будет предоставлена определенная правовая оценка. В настоящее время изымается документация по вертолету, формуляры, акты технического состояния.
«Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета», — сказал Табака.
Также он отметил, что командир воинской части, который входил в состав экипажа вертолета, был опытным офицером и долгое время находился на службе в ВСУ.
Напомним, катастрофа Ми-8 произошла 29 мая около 23.30 по московскому времени в Радивиловском районе Ровенской области. По факту падения воздушного судна военной прокуратурой Ровенского гарнизона возбуждено дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия».
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