Названы возможные причины крушения вертолета на Украине

Командир воинской части, входивший в состав экипажа вертолета, был опытным офицером и долгое время находился на службе в ВСУ.

Плохое топливо, техническая неисправность и некачественная подготовка к полету могли стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины . Об этом рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, сообщает украинское издание «Сегодня».

По его словам, все названные версии отрабатываются, каждой из них будет предоставлена определенная правовая оценка. В настоящее время изымается документация по вертолету, формуляры, акты технического состояния.

«Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета», — сказал Табака.

Также он отметил, что командир воинской части, который входил в состав экипажа вертолета, был опытным офицером и долгое время находился на службе в ВСУ.

Напомним, катастрофа Ми-8 произошла 29 мая около 23.30 по московскому времени в Радивиловском районе Ровенской области. По факту падения воздушного судна военной прокуратурой Ровенского гарнизона возбуждено дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия».