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Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: ТАСС
Аниматор сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове во время пожара хотел показать пожарным короткий путь к кинозалу, в котором были люди, однако спасатели его не послушали. Об этом в суде заявила Надежда Вострикова, потерявшая трех внуков и дочь, передает «Интерфакс».
Женщина сообщила, что узнала о пожаре от дочери, которая позвонила ей из горящего кинозала. После этого Вострикова приехала к «Зимней вишне», бросила машину и попыталась зайти в горящее здание. Однако на втором или третьем этаже ей преградил путь мужчина в черном костюме, который сначала утверждал, что всех посетителей вывели, но после уговоров пропустил ее.
На четвертом этаже Вострикова увидела мужчину в костюме клоуна с размазанным гримом. Аниматор пытался показать пожарным короткий путь к кинозалу. «"Клоун" начал объяснять пожарным, как пройти коротким путем, но те сделали все наоборот, пройдя длинной дорогой», — заявила Вострикова.
Также она попросила максимально строгого наказания для подсудимых.
22 мая одна из выживших в «Зимней вишне» заявила, что охранники торгового центра во время пожара отказывались выпускать людей. По словам девушки, признанной потерпевшей, сотрудники заперли двери на замок и отправляли посетителей к другому выходу, однако там им сказали вернуться обратно. После угроз охранники все же открыли двери.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы, поэтому многие не смогли покинуть его. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. Как было установлено, причиной возгорания стало короткое замыкание. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли.
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Происшествия , Пожары , Интерфакс , Кемерово
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