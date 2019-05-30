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В Пермском крае подросток пойдет под суд за погром на кладбище 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: perm.aif.ru
Подросток из Пермского края предстанет перед судом за устроенный им вместе с другом погром на кладбище города Кунгур, в результате которого были разрушены 37 надгробий и могильных крестов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в ноябре прошлого года в дежурную часть города Кунгур поступило сразу несколько сообщений от граждан о повреждении надгробных памятников и крестов на могилах их родственников на городском кладбище. После проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что к преступлению причастны 17-летний юноша и его малолетний друг.
Как поясняют в МВД, ребята гуляли по территории кладбища, а затем начали пинать и ронять памятники, ломать деревянные кресты. По информации полиции, всего подростки повредили 37 надмогильных сооружений, общий ущерб от погрома составил 70 тысяч рублей.
"Материалы уголовного дела в отношении 17-летнего подростка направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении МВД.
В полиции уточнили, что обвинение в преступлении было предъявлено только одному подростку, потому что его друг не достиг возраста уголовной ответственности.
"В соответствии с законодательством Российской Федерации за его противоправные действия будут отвечать родители, им предстоит возместить ущерб потерпевшим", — подчеркнули в пресс-службе МВД по региону.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , МВД , Кунгур , Пермский Край
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