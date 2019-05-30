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Неизвестные обстреляли ТЦ в Подмосковье 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленники открыли стрельбу по торговому центру «Ладья» в подмосковном Щёлкове, а также обстреляли автомобиль. После этого неизвестные скрылись на серой машине.
Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в МВД. По его словам, за рулём был замечен мужчина, одетый в камуфляж. Полицейские устанавливают местонахождение подозреваемых.
Ранее News.ru писал, что в Щёлково задержан мужчина, хранивший в квартире крупную партию наркотиков. Экспертиза показала, что это были амфетамин, гашиш и кокаин общим весом более 700 граммов.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Московская область
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