Неизвестные обстреляли ТЦ в Подмосковье

Злоумышленники открыли стрельбу по торговому центру «Ладья» в подмосковном Щёлкове, а также обстреляли автомобиль. После этого неизвестные скрылись на серой машине.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в МВД . По его словам, за рулём был замечен мужчина, одетый в камуфляж. Полицейские устанавливают местонахождение подозреваемых.

Ранее News.ru писал, что в Щёлково задержан мужчина, хранивший в квартире крупную партию наркотиков. Экспертиза показала, что это были амфетамин, гашиш и кокаин общим весом более 700 граммов.