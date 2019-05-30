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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: korrespondent.net
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
На кадрах видно, как прогулочное судно проходит под мостом, а за ним следует крупный катер. В условиях плохой видимости корабли столкнулись.
Ранее сообщалось, что на реке Дунай в Будапеште опрокинулся и затонул катер, на борту находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа. В результате ЧП погибли семь человек, еще 21 числится пропавшим без вести
По данным агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы.
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Происшествия , Будапешт
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