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В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство окружающей среды Сальвадора зафиксировало в течение 2,5 часов после сильного землетрясения 16 повторных толчков магнитудой от 3,4 до 4,9, говорится в сообщении ведомства.
"К 5.59 (14.59 мск) зарегистрировано 16 повторений с магнитудой от 3,4 до 4.9", — отмечает министерство.
Часть из них зафиксирована в 40 километрах от пляжа Сунсаль, который расположен не так далеко от пляжа Мисата, где произошло первое землетрясение.
По данным сальвадорских сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 3.30 утра (12.30 мск) магнитудой 6,8 на глубине 48 километров и в 66 километрах от пляжа Мисата департамента Ла Либертад.
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Происшествия , Сальвадор
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