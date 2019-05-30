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Расстрелянный на улице российский бизнесмен пострадал из-за парковки 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: ТАСС
МВД России объявило в розыск гражданина Белоруссии по подозрению в покушении на убийство бизнесмена из подмосковной Балашихи Дмитрия Сарова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, причиной расправы стал конфликт между потерпевшим и белорусом, которые не поделили место парковки у дома, где оба проживают.
Сосед проколол колеса у грузовика Сарова, а он в ответ сжег Mercedes соседа, уточняет Telegram-канал Baza. Хозяин автомобиля затаил обиду, а потом расстрелял обидчика на улице. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в маске и камуфляже открывает огонь из травматического пистолета по прохожему на улице, тот убегает и тем самым спасает себе жизнь.
Пострадавший предприниматель получил восемь огнестрельных ранений и был госпитализирован.
В полиции предполагают, что подозреваемый скрылся на родине.
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Происшествия , Криминал , МВД , Балашиха , Саров
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