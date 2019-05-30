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Названа причина аварийной посадки самолета в Шереметьеве 

Москва24 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания "Аэрофлот" заменит вернувшийся в Шереметьево по технической причине самолет рейса Москва — Грозный на другой борт. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Шереметьево — Грозный, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла штатно. После замены воздушного судна пассажиры будут отправлены в Грозный. Планируемое время вылета 12:00. Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам авиакомпании", — передает Агентство "Москва".
Пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Грозный, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево утром 30 мая. По предварительным данным, у него отказала система пожаротушения. На борту находились 155 пассажиров. Самолет благополучно прибыл в аэропорт вылета, никто не пострадал.
Перед посадкой на ВПП прибыли пожарные расчеты и 10 автоцистерн. По информации РИА Новости, пожарная сигнализация могла сработать из-за закурившего пассажира. Техническая служба не выявила никаких проблем с бортом.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва" , Грозный , Москва
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