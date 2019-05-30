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В Кабардино-Балкарии задержали ОПГ из полицейских 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кабардино-Балкарии по подозрению в создании преступного сообщества задержаны бывшие и действующие сотрудники МВД, их подозревают в получении взяток на сумму не менее 42 млн рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«По версии следствия, в 2017-2018 годах должностные лица МВД по КБР в составе преступного сообщества получили взятку за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение составило не менее 42 млн рублей», — сообщила Петренко, передает ТАСС.
Она добавила, что руководил преступным сообществом замглавы УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.
Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД.
«По уголовному делу следователями совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России задержано 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД «Прохладненский». Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается», — сообщила представитель СК.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в особо крупном размере»).
«Со всеми задержанными в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. На территории КБР произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов уголовного дела и иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу», — отметила Петренко.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из правоохранительных органов и привлечены к ответственности.
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Происшествия , Криминал , Светлана Петренко , Ирина Волк , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика
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