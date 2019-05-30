В Кабардино-Балкарии задержали ОПГ из полицейских

Кабардино-Балкарии по подозрению в создании преступного сообщества задержаны бывшие и действующие сотрудники МВД , их подозревают в получении взяток на сумму не менее 42 млн рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

«По версии следствия, в 2017-2018 годах должностные лица МВД по КБР в составе преступного сообщества получили взятку за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение составило не менее 42 млн рублей», — сообщила Петренко, передает ТАСС.

Она добавила, что руководил преступным сообществом замглавы УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД.

«По уголовному делу следователями совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России задержано 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД «Прохладненский». Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается», — сообщила представитель СК.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в особо крупном размере»).

«Со всеми задержанными в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. На территории КБР произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов уголовного дела и иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу», — отметила Петренко.