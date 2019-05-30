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В Польше наркоторговец нанял киллера для министра юстиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торговец спайсами хотел убить министра юстиции, генерального прокурора Польши Збигнева Зебро и нанял для этого киллера за 100 тысяч злотых (около 26 тысяч долларов), сообщает издание Rzeczpospolita.
В последнее время в Польше правоохранительные органы активно борются с торговлей спайсами, регулярно пресекают деятельность преступных групп в этой сфере.
По данным газеты, 28-летний Ян Кшиштоф С, возглавлявший группу наркоторговцев, "хотел устранить министра юстиции — генерального прокурора Збигнева Зебро, считая его помехой в своем нелегальном бизнесе", — говорится в сообщении.
Уточняется, что нанятому киллеру Ян Кшиштоф С. указал такие способы убийства министра, как "Отравление ядом, средством для остановки сердца, подкладывание бомбы". Гонорар за убийство должен был составить 100 тысяч злотых.
Следствие по данным фактом проводит нижнесилезский отдел по делам оргпреступности и коррупции Генеральной прокуратуры. По запросу прокуратуры суд выдал европейский ордер на арест в отношении на Кшиштофа С. В 2018 году он находился в тюрьме в Голландии за торговлю спайсами, но был освобожден оттуда и скрылся.
Тем не менее, в руках следствия находится киллер, которому было заказано убийство министра.
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Происшествия , В мире , Криминал , Генпрокуратура РФ , МВД , Польша
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