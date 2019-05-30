Отец погибшей при пожаре в «Зимней вишне»: у спасателей не было нужного оборудования

Процесс по делу о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» продолжается. Игорь Сабадаш, потерявший при при пожаре дочь, рассказал о действиях пожарных в те роковые минуты. Он заявил, что они не хотели входить в задымленный кинотеатр, потому что у них не было нужного оборудования.

Сабадаш заявил, что узнал о пожаре от дочери. Она находилась в запертом кинотеатре. Как сообщил «Интерфакс», после разговора со своим ребенком мужчина моментально собрался и поехал к торговому центру. По дороге он не увидел никаких пожарных машин. Кемеровчанин сразу же поднялся на четвертый этаж ТРЦ.

«Спасатели пояснили, что не могут пойти в зал, так как у них нет оборудования. Зачем они приехали, я не понимаю», — заявил Сабадаш.

В Кемерово 30 мая проходит четвертое заседание по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». В ходе слушания должны выступать пять человек. В следующий раз стороны встретятся в суде 5 июня.

В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который случился 25 марта 2018 года в Кемерове, погибли 60 человек. Среди них было 37 детей. Следствие считает, что причина произошедшего — замыкание электропроводки на четвертом этаже ТЦ.

По этому делу проходят семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, начальник пожарного караула Сергей Генин, хранник Сергей Антюшин.

Также на скамье подсудимых оказались руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его сотрудник Александр Никитин . Компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

Всех их обвиняют в халатности и нарушении требований пожарной безопасности, которые повлекли смерть людей. Всего было возбуждено три уголовных дела. Их фигурантами являются 15 человек.