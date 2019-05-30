Расследованием катастрофы вертолета Ми-8, который разбился в Ровенской области во время учений, занимается Госбюро расследований (ГБР) Украины, причины инцидента пока не известны, говорится в сообщении ведомства.
Ранее пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил о крушении вертолета Ми-8, погибли четыре члена экипажа.
"Следователи Хмельницкого теруправления ГБР расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в военной части А2595 проходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи села Сестрятин Ровенской области на расстоянии около трех километров от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.
"В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы. Уголовное производство расследуется по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов)", — говорится в сообщении.