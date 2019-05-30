Крушение Ми-8 на Украине расследуют по статье «нарушение правил полетов»

Расследованием катастрофы вертолета Ми-8, который разбился в Ровенской области во время учений, занимается Госбюро расследований (ГБР) Украины , причины инцидента пока не известны, говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил о крушении вертолета Ми-8, погибли четыре члена экипажа.

"Следователи Хмельницкого теруправления ГБР расследуют обстоятельства падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в военной части А2595 проходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи села Сестрятин Ровенской области на расстоянии около трех километров от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.