В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате

Трубу с аммиаком прорвало на на мясоперерабатывающем комбинате предприятия HKScan Estonia в поселке Табасалу под Таллином , эвакуированы около 200 человек, сообщила в четверг пресс-служба спасательного департамента республики. "На расположенном в Табасалу производстве промышленного концерна HKScan Estonia в четверг лопнула аммиачная труба, примерно 200 работников были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты по ликвидации последствий химического загрязнения", — говорится в сообщении. Аммиак при остром отравлении поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход.