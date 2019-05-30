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В Эстонии прорвало трубу с аммиаком на мясоперерабатывающем комбинате 

РИА Новости 1 час назад
Фото: baltic-course.com
Трубу с аммиаком прорвало на на мясоперерабатывающем комбинате предприятия HKScan Estonia в поселке Табасалу под Таллином, эвакуированы около 200 человек, сообщила в четверг пресс-служба спасательного департамента республики.
"На расположенном в Табасалу производстве промышленного концерна HKScan Estonia в четверг лопнула аммиачная труба, примерно 200 работников были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты по ликвидации последствий химического загрязнения", — говорится в сообщении.
Аммиак при остром отравлении поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход.
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Происшествия , Таллин , Эстония
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