В Петербурге полиция задержала родителей, которые бросили младенца в частном доме

21 мая, по версии следствия, родители оставили дочь одну в частном доме, который они арендовали, без питания, а сами скрылись. Плач ребенка услышали родственники собственника дома, ребенка передали врачам, а следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Оставление в опасности", а затем переквалифицировали его по статье "Покушение на убийство". Родителей объявили в розыск.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать девочки 1998 года рождения и ее отец 1990 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Родители ребенка пытались скрыться от следствия и меняли sim-карты мобильных телефонов, чтобы до них нельзя было дозвониться.

Ребенок, по данным управления СК РФ по городу, до сих пор находится в больнице.