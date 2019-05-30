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В Петербурге полиция задержала родителей, которые бросили младенца в частном доме 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники СК совместно с петербургскими полицейскими нашли и задержали родителей семимесячной девочки, которую они бросили без еды в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.
21 мая, по версии следствия, родители оставили дочь одну в частном доме, который они арендовали, без питания, а сами скрылись. Плач ребенка услышали родственники собственника дома, ребенка передали врачам, а следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Оставление в опасности", а затем переквалифицировали его по статье "Покушение на убийство". Родителей объявили в розыск.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать девочки 1998 года рождения и ее отец 1990 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Родители ребенка пытались скрыться от следствия и меняли sim-карты мобильных телефонов, чтобы до них нельзя было дозвониться.
Ребенок, по данным управления СК РФ по городу, до сих пор находится в больнице.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Санкт-Петербург
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