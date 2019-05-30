Водитель автобуса избил безбилетного школьника

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Драка водителя автобуса с безбилетным школьником попала на видео 

Ридус 1 час назад
В петербургском автобусе на маршруте № 123 произошла драка шофера с пассажиром, отказавшимся заплатить за проезд. Избитый «заяц» оказался учеником 11-го класса одной из школ города.
Подруга участника драки — юноши по имени Всеволод — опубликовала видеозапись конфликта в Сети. На ней видно, как водитель, выйдя на остановке, бьет старшеклассника по спине и два раза валит его на асфальт. Пассажиры пытаются разнять их.
По версии самого подростка и его друзей, они сели в автобус в районе площади Мужества. Всеволод и его знакомая Дарья сообщили кондуктору, что у них нет наличных и проездных, и попросили дать им возможность проехать бесплатно несколько остановок. В ответ кондуктор распорядилась остановить автобус и потребовала у безбилетников покинуть салон. Когда другие пассажиры начали возмущаться, старшеклассники вышли, но водитель выбежал за ними следом.
«Он крикнул нам: «Вы что, щенки, охренели» и ударил меня. После этого и завязалась драка. Я никогда не бью первым. Это мое правило. Просто меня тронули и понеслось», — рассказал Всеволод kp.ru.
Когда шофера и одиннадцатиклассника разняли, компании подростков пришлось дожидаться следующего автобуса. По словам Всеволода, они с Дарьей продолжали попытки проехать бесплатно. Им удалось проехать «зайцами» только с третьего раза.
Представители компании-перевозчика «Пассажиравтотранс» считают, что драку с водителем вызвало поведение самих старшеклассников.
«Подростки вели себя грубо и нецензурно выражались. Кондуктор и другие пассажиры делали им неоднократно замечания, на которые они не реагировали», — передает пресс-служба «Пассажиравтотранса».
Руководство компании считает, что первым в ход кулаки пустил Всеволод — этот фрагмент на видеозапись не попал. Сейчас на транспортном предприятии проходит внутренняя проверка.
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Происшествия , Видео , Комсомольская правда
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