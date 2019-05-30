Россияне не пострадали при крушении катера в Будапеште

Российские граждане не пострадали при крушении прогулочного катера на Дунае в Будапеште , сообщил пресс-атташе посольства РФ в Будапеште Тигран Гарибян.

"По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали", — приводит слова дипломата ТАСС.

Вечером 29 мая на реке Дунай в Будапеште затонуло прогулочное судно. На борту находились 34 человека.

По последним данным, семь человек погибло, семь человек доставили в больницы с травмами и переохлаждением.

Спасательная операция продолжается. На месте работают дайверы.