Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне не пострадали при крушении катера в Будапеште 

Москва24 1 час назад
Фото: dailynewshungary.com
Российские граждане не пострадали при крушении прогулочного катера на Дунае в Будапеште, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Будапеште Тигран Гарибян.
"По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали", — приводит слова дипломата ТАСС.
Вечером 29 мая на реке Дунай в Будапеште затонуло прогулочное судно. На борту находились 34 человека.
По последним данным, семь человек погибло, семь человек доставили в больницы с травмами и переохлаждением.
Спасательная операция продолжается. На месте работают дайверы.
Москва24: последние новости
Самолет "Сухой Суперджет" совершил аварийную посадку в Шереметьеве Школьница в Чебоксарах умерла на ЕГЭ по математике В Улан-Удэ ветер унес батут с детьми
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Будапешт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Турция уступила США из-за российских С-400584
Макаревич объяснил концерт у Кремля367
Россияне обрушились на Онищенко308
Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области48
Видео
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение