Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ

Несли в класс на руках: школьница умерла на ЕГЭ

Умершая в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ ученица школы №27 страдала врожденным пороком сердца. Власти региона сообщили, что медики в школе констатировали болезненный внешний вид девочки и посоветовали не идти на экзамен, но сама ученица и ее мама настояли на своем. При этом девочку несли в класс на руках — самостоятельно подняться по лестнице она уже не могла. Через час после начала экзамена девочка попросилась в туалет, потеряла сознание в коридоре и умерла.

Скончавшаяся в чебоксарской школе № 38 во время сдачи ЕГЭ по математике ученица школы №27 страдала врожденным пороком сердца, сообщило Министерство здравоохранения Чувашии.

«Девочке оказана экстренная медицинская помощь силами медицинских работников, обеспечивающих ЕГЭ, и двух бригад службы «03». Проведены необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению девочку спасти не удалось. В 13.01 констатирована смерть. В настоящее время ведется служебное расследование», — говорится в сообщении ведомства.

«Утром ученица 11 класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен», — пояснили в ведомстве.

Девочка посещала школу лишь периодически — остальное время была на домашнем обучении, приводит ФАН слова источника, близкого к следствию.

«Ее долго отговаривали от сдачи экзамена, но и она, и ее мама говорили одно: Маша пойдет в медицинский, поэтому будет сдавать наравне со всеми.

Утром, как девочка появилась в школе, учителя обратили внимание на ее страшную бледность», — пояснил собеседник.

Девушку отвели в медпункт, где ей замерили давление и пульс. Давление оказалось нормальным — 120 на 80, а вот пульс явно выше нормы — 120 ударов в минуту. Медсестра в очередной раз начала отговаривать школьницу от сдачи экзамена, но она заявила, что все равно сдаст. Мама ее поддержала, сказала, что у нее есть все необходимые медикаменты.

С помощью таблеток удалось пульс снизить до 70 ударов в минуту. Правда, сил у нее совсем уже не было: экзамен проходил не на первом этаже, и девочку на руках несли в класс — самостоятельно подняться по лестнице она уже не могла.

В течение часа девушка писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета, где ей стало плохо и она потеряла сознание.

«Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось», — резюмировали в министерстве.

«Тело лежало в коридоре под простыней», — приводит портал PG 21 слова свидетеля произошедшего.

«Почему, когда ребенок отпрашивается в туалет, приходят смотрящие и начинают давить, что у этого ребенка они видели шпаргалку? Хоть ее и в помине не было! Даже если и была шпаргалка, но ребенок этим не воспользовался? Зачем ломать психику детей? Когда отменят эти чертовы экзамены? Раньше на «3» учились и они стали людьми! А сейчас родителей и детей надо спасать от стресса!», — возмущается одна из жительниц.

Случай смерти на экзамене не первый. Жители Чувашии задают вопросом, стоит вообще сдавать ЕГЭ.

«Каждый год умирают дети на этом ЕГЭ, неужели государство ничего не может предпринять? Растишь детей, учишь и вот тебе экзамен! Совсем затюкали детей этим ЕГЭ!», — задаются вопросом жители.

Также пользователи указывают, что девочку необходимо было освободить от сдачи экзамена ввиду ее больного сердца и что администрация школы должна была принять меры.

Работники аптеки говорят, что в период сдачи экзаменов школьники массово начинают покупать успокоительные препараты. А этот год побил все рекорды.

«Такого спроса на глицин и другие препараты в этот период не было никогда», — рассказали в одной из чебоксарских аптек.

Ежегодно май и июнь являются наиболее стрессовым временем в жизни учеников 9 и 11 классов. В это время они сдают Государственную итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ), которая определяет их дальнейший путь. Однако справиться с огромным напряжением удается далеко не всем. Согласно статистике Единой межведомственной информационной системы, всего на время экзаменов приходится 20% детских самоубийств.

«Перфекционизм родителей и высокие требования к подростку могут способствовать восприятию ЕГЭ или ОГЭ как непреодолимого препятствия и спровоцировать суицидальные переживания», — прокомментировали статистику в подведомственном Министерству просвещения Центре защиты прав и интересов детей.

При этом суицидальные переживания у школьников иногда начинаются задолго до экзамена. Так, 27 февраля 2019 года жительница Владивостока позвонила на станцию скорой помощи и сообщила, что ее подруга изувечила себя. Приехавшие на указанный адрес медики забрали школьницу в травмпункт, где ей остановили кровь и наложили швы, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Полиция расследует обстоятельства этой истории. В ходе разговора с правоохранителями пострадавшая призналась, что решилась на такой шаг из-за страха не сдать ЕГЭ. Она отметила, что не может усвоить школьную программу в нужные сроки и считает себя глупой.